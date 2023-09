Pichetto: Sfida neutralità deve essere economica e sociale

Roma, 9 set. (askanews) - La sfida sulla neutralità delle emissioni deve diventare un'opportunità di crescita economica e sociale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al convegno dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta."Siamo in un paese tra i più belli al mondo con la più alta biodiversità al mondo - ha affermato - il nostro dovere è utilizzare gli strumenti che abbiamo per raggiungere l'obiettivo in termini di neutralità fossile. Anche se la nostra quota di emissioni è lo 0,8% non è un buon motivo per non far niente. Noi dobbiamo essere più sostenibili e migliori degli altri, avere i prodotti migliori al mondo. Questa è la sfida, che deve essere un opportunità economica e di crescita sociale. La politica per raggiungere questo deve coniugare energia e ambiente, cosa che non è un controsenso ma sono due facce della stessa medaglia".

"La posizione Forza Italia e del governo sui due grandi temi e cioè la mitigazione dell'inquinamento e l'adattamento ai cambiamenti climatici - ha aggiunto - prevede un percorso al 2050 che impegna l'Italia a raggiungere la neutralità per quella data con uno step intermedio al 2030 come delineato dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima che ho presentato il 30 giugno. Per l'adattamento al cambiamento climatico, il nostro percorso è già delineato. Nove mesi ho autorizzato l'acquisto di carbone per le centrali, ma un mese fa ho dato ordine di ridurre al minimo i motori di queste centrali. Potrei anche dire di chiuderle ma il quadro geo politico internazionale è tale che non possiamo avere certezze"."L'obiettivo previsto - ha aggiunto - è togliere il carbone per il 2025 avendo però i piedi per terra e ragionare con realismo. Il passaggio sucessivo è ridurre la dipendenza dal petrolio da cui ricaviamo due terzi della nostra energia. Terzo è il ribaltamento al 2030 del rapporto di produzione energia portando le rinnovabili da un terzo attuale ai due terzi contro le fossili.Vanno fatte per l'eolico e il fotovoltaico in particolare, valutazione di ordine paesistico-culturale, non possiamo devastare il paesaggio. Bisogna trovare un equilibrio. Nel 2050 dobbiamo arrivare alla decarbonizzazione totale. La questione emissioni sulla parte veicolare, riguarda l'emissione, non lo strumento. Io sono convinto che l'elettrico è l'autostrada. Il vincolo è l'emissione, idrogeno o biocarburante, deve dimostrare neutralità tra il carico e lo scarico. Noi dobbiamo arrivare a quello. Il governo - ha concluso - agirà senza impostazioni ideologiche e andrà avanti nei prossimi anni con il passo della realtà".