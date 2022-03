Piazza Affari volatile chiude in calo (-1,36%) con Europa

Milano, 7 mar. (askanews) - Seduta piuttosto volatile per piazza Affari, che alla fine ha terminato in calo insieme alle altre Borse europee ma sopra i minimi intra-day, mentre anche a Wall Street gli indici erano in netto ribasso nella prima parte di seduta. L'attenzione agli sviluppi del conflitto Russia-Ucraina domina i mercati, preoccupati per l'incertezza sui futuri scenari. Un lumicino di speranza è acceso sul terzo round di negoziati di oggi pomeriggio e sull'incontro che è stato annunciato per giovedì prossimo ad Antalya, in Turchia, tra i capi della diplomazia di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba.A Milano l'indice Ftse Mib ha perso l'1,36% a 22.160,28 punti, l'All Share è sceso del'1,10% a 24.259,11 punti. Cali anche a Francoforte (-2,01%), Londra (-0,44%), Parigi (-1,31%), Madrid (-0,95%).I cali maggiori sul listino milanese dei titoli 'big' sono stati quelli di Stellantis (-6,4%), Ferrari (-5,6%), UniCredit (-5,6%) e Tim, che ha perso un altro 5,4% a 0,236 euro al termine di una giornata sull'ottovolante. Balzo, invece, di Tenaris con un guadagno del 13%. Bene anche Leonardo (+6,3%), Prysmian (+4,5%), Eni (+4,3%).Poco mosso lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, attestatosi in area 159 punti base, con il rendimento del titolo italiano all'1,58% e quello del titolo tedesco a -0,01%.