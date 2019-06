Piazza Affari chiude positiva, giù Atlantia su tariffe autostrade

Roma, 21 giu. (askanews) - Piazza Affari chiude la settimana in territorio postivo, con l'Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,13%, a 21.388 punti. Bene anche lo spread tra Btp e Bund, che ha chiuso a 243 punti.Sul listino, vendite per il titolo Atlantia che ha ceduto sul finale il 4,56%, sotto pressione per il nuovo sistema tariffario per le concessionarie autostradali. In calo anche Unicem, in ribasso del 2,97%.Sul fronte dei rialzi, in luce le Tim che hanno guadagnato il 3,45%. Il titolo benefica della notizia dell'inizio dei colloqui con Enel e Cdp per la rete infrastrutturale. Avanzano anche i titoli bancari, con i rialzi di Fineco (+2,58%) e Bper (+1,69%). Denaro anche sul titolo Eni (+1,73%) che beneficia del rialzo del prezzo del petrolio.