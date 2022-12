Piazza Affari chiude in netto rialzo (+1,2%) penultima seduta 2022

Milano, 29 dic. (askanews) - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee che tentato un rimbalzo di fine anno, in scia ai guadagni di Wall Street dopo che i dati del mercato del lavoro Usa sembrano smorzare le preoccupazioni per i futuri rialzi dei tassi da parte della Fed. A Milano l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,2% salendo a 24.056,55 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,97%, a Francoforte il Dax l'1,03%.Alla vigilia dalla chiusura dell'anno borsistico, Piazza Affari si avvia ad archiviare il 2022 in rosso, con una perdita di oltre il 12% dopo il balzo del 23% registrato nel 2021, seguito al -5,2% del 2020, l'anno dello scoppio della pandemia. La stessa Borsa Usa è prossima a chiudere il suo peggior anno dal 2008, con il Nasdaq che ha perso circa un terzo del suo valore in 12 mesi.