Piazza Affari chiude in forte calo, l'Ftse Mib cede oltre il 2%

Roma, 19 lug. (askanews) - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'Ftse Mib ha ceduto oltre il 2% a 21.641 punti. Bene comunque lo spread che termina la giornata a 192 punti base, con un rendimento dell'1,6%.A trainare in basso i listini è stato il comparto dei titoli bancari che scontano le tensioni politiche all'interno del Governo. Giù Banco Bpm che cede quasi il 6% con un ribasso del 5,84%. Male anche Ubi banca in calo del 4,32% e Unicredit che lascia sul terreno il 4%.Sul fronte opposto, bene Stm che guadagna il 2,23% e Moncler, in rialzo dello 0,52%.