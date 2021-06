Piazza Affari chiude in calo in linea con Europa, male bancari

Roma, 18 giu. (askanews) - Chiusura di settimana in calo per Piazza Affari, in scia alle altre borse europee, sotto pressione per l'andamento incerto di Wall Street e timori per un prossimo rialzo dei tassi d'interesse. L'Ftse Mib ha ceduto nel finale quasi il 2%, con un ribasso dell'1,93%, a 25.218 punti. In rialzo lo spread Btp-bund che ha chiuso a 107 punti base, con un rendimento dello 0,67%.Sul listini principale, male industriali e bancari, con i cali di Stm (-4,46%), Unicredit (-4,3%), Intesa Sanpaolo (-3%) e Buzzi Unicem (-2,95%). Sul fronte opposto, bene Diasorin (+1,05%).