Piazza Affari chiude in calo, l'Ftse Mib cede lo 0,6%

Roma, 23 ott. (askanews) - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'Ftse Mib al termine della seduta ha ceduto lo 0,6%, a 22.351 punti nel giorno in cui l'area studi di Mediobanca la fa scivolare in ventesima posizione per capitalizzazion tra le borse mondiali a causa del calo di peso delle banche quotate. Stabile lo spread tra Btp e Bund, che si attesta a 133 punti base.Sul listino principale, in evidenza Bper che ha realizzato un guadagno dell'1,33%, seguita da Mediobanca, in rialzo dello 0,95%. Bene anche Eni (+0,85%) e Campari (+0,82%).Sul fronte opposto, hanno sofferto quest'oggi i titoli Stmicroelectronics (-2,84%), Amplifon (-2,73%) e Juventus (-2,36%). Giù anche Prysmian, in calo del 2,37%.