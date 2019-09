Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +1,25%. Spread in calo

Roma, 4 set. (askanews) - Nella giornata chiave per la nascita del nuovo governo Pd-M5S, Piazza Affari apre la seduta in forte rialzo. L'indice Ftse Mib segna in avvio un +1,25% mentre l'All Share guadagna l'1,16%. Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi è in calo a 150,3 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è pari a 0,82%.Bene anche le Borse europee. A Londra, l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,29%. A Francoforte, il Dax 30 sale dell'1,04%. A Parigi, il Cac 40 avanza dello 0,80%.