Piazza Affari accelera (+0,72%) con Spread sotto quota 200 punti

Milano, 11 lug. (askanews) - Piazza Affari ha accelerato l'andatura nel corso della mattinata, mettendosi in luce rispetto alle altre principali Borse europee. Alle 12.15 circa, l'indice Ftse Mib guadagnava lo 0,72%, mentre l'All Share saliva del +0,66%. Il clima dell'azionario è favorito dall'andamento dello Spread, sceso sotto i 200 punti base e ora in area 199 punti, alla luce dell'esito positivo delle aste odierne di Btp a 3 e 7 anni, che hanno registrato rendimenti in netto calo. Intanto, Francoforte segna -0,25%, mentre Parigi e Londra mostrano un andamento sostanzialmente piatto.Tra i titoli del paniere delle blue chip sono in evidenza Atlantia (+2,6%), Tenaris (+2,1%) e gli energetici, con Snam +1,3%, Saipem +1,3%, Enel +1,2%, Eni +1,2%, Italgas +1,1% in un contesto di risalita del prezzo del petrolio. Vendute, invece, Exor (-0,67%), Cnh (-0,66%), Fca (-0,53%).