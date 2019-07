Piaggio, utile I sem. +29%. Ok a acconto dividendo da 5,5 cent

Roma, 26 lug. (askanews) - Il gruppo Piaggio ha chiuso il primo semestre con ricavi netti consolidati pari a 817 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2018, e con 321.500 veicoli venduti nel mondo, in crescita del 5,7%.Il margine lordo industriale è stato pari a 250 milioni di euro (+9,5%) con un'incidenza sul fatturato netto pari al 30,6% (31,3% al 30 giugno 2018). L'Ebitda è in crescita del 15,2% a 134,3 milioni di euro con un margine pari al 16,4%, il valore più alto mai registrato nel periodo di riferimento dal 2006.Il risultato operativo è stato pari a 75,1 milioni di euro, in crescita del 21,3%. L'EBIT margin è pari al 9,2% (8,5% al 30 giugno 2018).L'utile netto consuntivato è stato di 34,6 milioni di euro, in crescita del 29,6% rispetto a 26,7 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2018.L'indebitamento netto è migliorato di 31,2 milioni rispetto a fine 2018 a 398 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova politica di distribuzione dei dividendi "incentrata sulla distribuzione di acconti sul dividendo nel corso dell'Esercizio (piuttosto che in un'unica soluzione), per allinearsi alle altre società internazionali del settore due ruote, anche con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei flussi di cassa considerata la stagionalità del business". Il Cda ha quindi deliberato un acconto sul dividendo ordinario 2019 di 5,5 centesimi di euro per azione.