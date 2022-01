Più di un'offerta per Carige, lunedì la risposta del Fitd

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le offerte arrivate al Fondo Interbancario per la quota di Carige sono più di una, l'istruttoria è in corso e lunedì, al termine della riunione del Comitato di gestione, "verosimilmente" si saprà a chi andrà l'esclusiva. Lo chiarisce il Fitd, su richiesta di Consob al termine di una lunga giornata che ha visto la Borsa speculare sul titolo (che ha guadagnato il 4,5%). Il Fitd "non ritiene opportuno commentare il contenuto delle indiscrezioni, né rettificare alcune inesatte indicazioni quantitative in esse contenute" ma conferma di aver "ricevuto offerte preliminari e non vincolanti, subordinate, tra gli altri, allo svolgimento di attività di verifica e di due diligence e che contemplano la concessione di diritti di esclusiva". (ANSA).