Petrolio torna a calare con stallo Opec+ su reazione a coronavirus

Roma, 6 feb. (askanews) - Stallo all'Opec Plus sull'ipotesi di procedere a tagli supplementari all'offerta di petrolio, allo scopo di bloccare la caduta dei prezzi innescata dai cali dei consumi dovuti al coronavirus esploso in Cina. Secondo indiscrezioni di stampa, dopo tre giorni di riunioni e a dispetto di un parere tecnico che spingeva in tal senso, Mosca avrebbe bloccato l'ipotesi, che pure era già un compromesso, di abbassare l'offerta di altri 600 mila barili al giorno.Le indiscrezioni sono state seguite da una inversione di rotta dei prezzi dell'oro nero, tornati a calare laddove in mattinata avevano continuato nei recuperi in scia agli altri mercati. Ieri e anche oggi il clima degli operatori si era risollevato a seguito di notizie sulla possibile efficacia di alcuni vecchi farmaci antivirali rispetto al coronavirus.Ma mentre l'azionario prosegue in positivo, nel pomeriggio il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cala di 72 cents a 54,56 dollari. Il West Texas Intermediate cede 15 cents a 50,60 dollari.I delegati dell'Opec allargata erano riniti da tre giorni e il vertice è saltato dopo che Mosca, secondo quanto riporta Dow Jones citando finti vicine alla questione, ha bocciato la proposta dell'Arabia Saudita, primo produttore mondiale, di effettuare una riduzione da 600 mila barili al giorno, che godeva del sostegno di diversi altri produttori. E che secondo il Financial Times era stata raccomandata da un comitato tecnico incaricato di valutare le ricadute di mercato dell'emergenza coronavirus.