Petrolio: prezzi perdono quota dopo pressione Usa su Opec+

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Perde quota il prezzo del petrolio dopo che nel fine settimana, in occasione del G20, gli Usa egli altri stati consumatori hanno esercitato pressioni sui componenti dell'Opec+ per aumentare la produzione e calmierare i prezzi, saliti nei giorni scorsi ai massimi dal 2014. Il Greggio Wti del Texas cala così dello 0,5% a 83,1 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,2& a 83,5. Il cartello dei produttori si riunirà questa settimana virtualmente ma, secondo gli analisti contattati da Bloomberg, è probabile che non irrobustisca l'obiettivo previsto di aumento di produzione nonostante le pressioni Usa. (ANSA).