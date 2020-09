Petrolio a picco ai minimi da giugno, Brent sotto 40 dollari

Roma, 8 set. (askanews) - Nuovi marcati ribassi del petrolio, che si riporta ai minimi da oltre due mesi a questa parte trainato dalle nuove perdite dell'azionario a Wall Street combinate a ulteriori rafforzamenti del dollaro, la valuta con cui si commerciano tutte le materie prime. Il barile di West Texas Intermediate è arrivato a cedere oltre l'8% e in serata si attesta in ribasso i 3 dollari a quota 36,77 dollari.Il Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord è sceso sotto la soglia psicologica dei 40 dollari, cedendo oltre il 5% a quota 39,81 dollari al barile. In entrambi i casi si tratta dei valori più bassi dal giugno scorso. Di fondo a pesare sulle quotazioni sono le persotenti incertezze degli operatori sulle prospettive di ripresa della domanda dopo le pesanti erosioni causate dalla crisi pandemica, con il trascinarsi di massicci casi di nuovi contagi in vari Paesi del mondo.