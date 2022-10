(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni del petrolio: il greggio Wti cede lo 0,41% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York, a 90,76 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,32% a 95,88 dollari al barile. (ANSA).