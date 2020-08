(ANSA) - WASHINGTON, 07 AGO - Quotazioni del petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 41,89 dollari al barile (41,95 ieri sera a New York). Per il Brent il calo e' dello 0,7% a 45,05 dollari al barile. (ANSA).