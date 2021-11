(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Avvio di giornata in calo per le quotazioni del petrolio in attesa delle decisioni degli Usa per contenere la corsa dei prezzi. Il Wti di riferimento cede lo 0,8% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York e passa di mano a 80,92 dollari al barile. Il Brent cede lo 0,87% a 82,25 dollari al barile (ANSA).