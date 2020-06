(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York sull'onda dei dati che segnalano un aumento delle scorte. Il greggio Wti passa di mano a 38,25 dollari al barile in calo dell'1,7% rispetto alle quotazioni di ieri sera; il Brent cede l'1,34% a 40,63 dollari al barile (ANSA).