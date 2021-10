Petrolio: Aramco punta a emissioni 0 al 2050, investe su gas

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il colosso mondiale delle esportazioni del petrolio Saudi Aramco punta a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. Lo ha detto l' amministratore delegato Amin Hassan Nasser, alla "Saudi green initiative", secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che l'azienda farà grossi investimenti nel gas nel prossimo decennio. "Ciò - ha spiegato- contribuirà a ridurre la quantità di greggio che brucia a livello nazionale". Nasser ha detto che Aramco ha ambizioni nelle fonti rinnovabili di energia come l'idrogeno blu e che però sta continuando a lavorare per espandere la capacità e non sta abbandonando risorse energetiche esistenti. (ANSA).