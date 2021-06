(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ancora in rialzo il prezzo del petrolio che ieri ha chiuso a New York le contrattazioni sopra i 70 dollari al barile per la prima volta dal 2018. Il greggio Wti passa così di mano a 70,57 dollari al barile (+0,4), il Brent sale a 72,55 dollari (+0,4%) sulla spinta della ripresa post pandemica. (ANSA).