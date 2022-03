(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Ancora un avvio in volata per i prezzi del petrolio: dopo le fiammate della vigilia, i prezzi del greggio sono nuovamente in netto rialzo: il Wti del Texas segna un incremento del 2,36% rispetto alla chiusura di ieri sera a New York e passa di mano a 122,04 dollari al barile; il Brent guadagna il 2,89% a 125,79 dollari. (ANSA).