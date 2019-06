Per Piazza Affari maxirimbalzo (+1,79%) con calo Spread

Milano, 4 giu. (askanews) - Seduta positiva per le principali Borse europee, con piazza Affari che conferma la performance migliore, alla luce anche dell'intonazione decisamente al rialzo di Wall Street. La Borsa di New York beneficia delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha aperto a un possibile taglio dei tassi Usa, se necessario in relazione alle tensioni commerciali con la Cina. A Milano, l'indice Ftse ha messo a segno un progresso dell'1,79% a 20.229,42 punti, mentre l'All Share è salito dell'1,65% a 22.129,86 punti. Francoforte ha guadagnato l'1,55%, Parigi lo 0,51%, Londra lo 0,42%.Intanto, si attenua lo Spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali - attestato in area 273 punti base - in una giornata di nuovi chiaroscuri a livello politico in Italia che ha portato a un'apparente schiarita dei rapporti tra le forze di governo con l'annuncio di un accordo sul decreto sblocca-cantieri.Tra le blue chip, performance al top per Prysmian (+6,05%) dopo l'annuncio del ritorno in servizio del collegamento Western Link. A trainare gli acquisti anche la scuderia del Lingotto in attesa dell'esito del cda di Renault sulla proposta di fusione tra le due case automobilistiche: Exor ha segnato +4,1% e Fca +3,87%. Bene, inoltre, i bancari, con Ubi +4,02%, Banco Bpm +3,49%, UniCredit +2,9%. Pesante, invece, Atlantia (-2,19%).