Pensioni, braccio di ferro tra Draghi e i sindacati: l'accordo non c'è. Verso la proroga di Opzione donna e Ape Social

Non è andato bene l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Un coro di dichiarazioni di insoddisfazione si è levato dalla parte del tavolo di Palazzo Chigi dove sedevano i sindacati, tavolo che il premier ha abbandonato prima del previsto per "un altro impegno". Insomma un clima teso, come viene definito da fonti sindacali, anche per la chiusura del premier per il quale le richieste di Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sono troppe e "indietro non si torna". Forse non si aspettava, il premier, un muro fatto di argomentazioni e critiche così forti a quella che è la sua prima manovra di bilancio, forse la più importante, perché traccia un percorso di crescita. Tanto più che il governo ha deciso di rinviare a un secondo momento la decisione sull'altro grande nodo della manovra: come usare gli 8 miliardi a disposizione per il taglio delle tasse, che sarà deciso nel corso dell'iter in Parlamento.

Sindacati delusi: si valuta la mobilitazione

Per i sindacati la riforma delle pensioni così com'è non è ricevibile. E annunciano che già sabato prossimo si riuniranno per valutare la possibilità di una mobilitazione che non esclude lo sciopero. "Serve una pensione di garanzia per i giovani. Con un sistema così tra 40 anni i giovani non avranno una pensione pubblica", ha detto Landini a margine dell'incontro. "Non è accettabile che il lavoro creato sia precario - ha aggiunto -. Siamo in presenza di contratti a termine di qualche mese, di lavoro somministrato. Non è più accettabile che la crescita continui a produrre lavoro precario". E "salari dignitosi e un lavoro non precario ma stabile" sono "la condizione per determinare anche un sistema pensioni stico che stia in piedi", ha detto ancora al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra, insistendo sulla "formazione e stabilità".

"Le mancate risposte del governo su lavoro, pensioni e ammortizzatori sociali ci portano a ritenere il confronto insufficiente. Valuteremo una fase di mobilitazione", ha confermato Sbarra, mentre per Bombardieri "l'incontro con Draghi non è andato bene. Ci sono alcune risposte parziali sulla riforma degli ammortizzatori sociali ma non c'è una scelta del governo su dove andranno le risorse", ha spiegato.

Ape social e opzione donna in proroga

In finale si va verso l'estensione di un anno dell'Ape social e di opzione donna nella Manovra 2022. Il governo resta sulla proposta di un meccanismo graduale di ritorno alla legge ordinaria: si discute di "aspetti specifici". Il meccanismo di partenza, con Quota 102 e Quota 104 per l'esecutivo può cambiare di poco. La Lega propone una mega-uscita a 63 o 64 anni nel 2022, per rinviare un intervento più complessivo al prossimo governo. Ma sarebbe una misura "elettoralistica", viene obiettato. Allora si faccia "quota 41", rilancia Matteo Salvini, con una proposta difficilmente recepibile. Il Pd è convinto di incassare l'allargamanto dell'Ape social ai gravosi e la proroga di Opzione donna.