Pensioni, i sindacati escono separati da Palazzo Chigi

Roma, 20 dic. (askanews) - Lo strappo tra Cigl e Uil da una parte e la Cisl dall'altra a causa dello sciopero generale del 16 dicembre scorso sembra non essersi ancora ricomposto. Al termine del tavolo sulle pensioni con il Governo a Palazzo Chigi, infatti, i segretari della Cgil, Maurizio Landini e della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sono usciti insieme a parlare con i giornalisti. Dopo di loro è poi arrivato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra."Lo strappo c'è stato - ha commentato Sbarra -. Ci sono diversità, non tanto sulle piattaforme uniatrie, ma sul giudizio dei risultati. Secondo noi la Legge di Bilancio è cambiata in meglio. Dobbiamo discuere dell'agenda sindacale per il prossimo anno".