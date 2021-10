Clima rovente sulle pensioni, no alle Quote: i sindacati chiedono più flessibilità e un confronto serio

Il confronto sulle pensioni rischia di diventare incandescente. Non piace a tanti, e soprattutto al sindacato, la proposta che proviene dal governo. Il sistema a quote viene ritenuto una sorta di presa in giro per i lavoratori che si rivelerebbe peggio della legge Fornero. Per questo i sindacati chiedono un confronto "serio" prima della manovra.

Le risorse impegnate

Ottenute dopo il via libera del Cdm le macro-cifre della legge di Bilancio - rimaste oscure agli stessi ministri fino all'ultimo - i partiti studiano le tabelle per capire i margini disponibili, non molti a dire il vero, visto che nello schema inviato a Bruxelles le risorse sono già tutte impegnate. E non è detto che bastino a soddisfare tutti i desiderata, nonostante la "coperta" non sia mai stata così lunga come quest'anno. Il Pd riunirà il gruppo lunedì. Matteo Salvini lo fa già in mattinata: "Siamo al lavoro per trovare una soluzione equilibrata", dice, e "difendere le pensioni" perché "la Fornero o scaloni dal primo gennaio dopo il Covid non sono la soluzione".

La transizione in tre anni

Sul tavolo, ferme restando le risorse che non si sposteranno dal miliardo e mezzo totale scritto nel Dpb, rispunta una delle ipotesi tecniche della prima ora, quella di una transizione in 3 anni - più lunga di quella proposta dal Mef all'ultima cabina di regia - che ammorbidirebbe l'uscita da Quota 100 passando per Quota 102 nel 2022, Quota 103 nel 2023 e Quota 104 nel 2024. Ma il sistema delle quote non piace a tutti e penalizza le donne, come ricorda per Leu la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra. Né tiene conto dei lavori gravosi o usuranti per i quali potrebbe però esserci una proroga con ampliamento di platea dell'Ape social, che potrebbe 'pescare' parte dei fondi dalla dote per gli ammortizzatori sociali, visto che è uno strumento utilizzabile anche dai disoccupati. I sindacati, dal canto loro, chiedono una vera e propria riforma della Fornero.

La posizione di Cgil, Cisl e Uil

Sulla previdenza, "come contenuto nella piattaforma sindacale unitaria, ribadiamo l'esigenza di una riforma complessiva della legge Fornero, che affronti i bisogni di giovani, donne, lavoratori e pensionati", affermano Cgil, Cisl e Uil insieme alle sigle dei pensionati Spi, Fnp e Uilp evidenziando anche, per i pensionati, la necessità di misure che "tutelino in modo più efficace il potere d'acquisto, a partire dall'ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima con l'incremento dell'importo per chi già la riceve, e dall'adozione di un meccanismo più equo di rivalutazione".

Problema pensioni (Foto Ansa)

Salvini: “Sulle pensioni sto con i sindacati”

"Sulla riforma delle pensioni sto con i sindacati, con le piccole imprese perché non puoi da Quota 100 passare a Quota 103, 104 o chissà cos'altro. Anzi, in alcuni casi bisogna andare al contrario". Così il leader della Lega, Matteo Salvini nella registrazione a 'Porta a porta', in onda stasera su Rai 1. "Io ascolto ogni proposta. Anzi, chiederò un incontro ai leader sindacali perché il tema lavoro, tasse e pensioni è centrale", dice Salvini rispondendo a una domanda sulle ipotesi di riforma delle pensioni, al termine della riunione con i suoi parlamentari a Roma. "Adesso che è finita la campagna elettorale non si parlerà probabilmente di alcuni allarmi che servivano allora - ha aggiunto - Quindi tasse, lavoro e pensioni sono temi su cui il centrodestra unito, quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'italia, hanno il dovere di lavorare insieme. Chiederò oggi stesso un confronto con i segretari confederali dei principali sindacati per avere una proposta unitaria".

Ocse, Bombardieri: "Se leviamo l'assistenza spendiamo come gli altri"

E a quanti fanno notare che l’Ocse sostiene che la spesa pensionistica in Italia è troppo alta, risponde il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. "L'Ocse bacchetta l'Italia perché spenderebbe troppi soldi per le pensioni, ma i dati sul 16% del Pil speso in previdenza sono falsi: se levassimo il 3,2% speso per l'assistenza arriveremmo al 12,8% per la previdenza assolutamente in linea con gli altri Paesi europei", rimarca Bombardieri in videocollegamento con un evento organizzato dal sindacato a Genova. Il leader della Uil aggiunge: "Quota 102 - quota 104, penso che sia l'ora di smetterla in questo Paese di giocare a tombola, ricordiamoci che quota 100 era un 'ambo secco'. Noi chiediamo una riforma strutturale delle pensioni che permetta a chi ha 41 anni di contributi di poter andare in pensione, non ci sarà nessuno che ci potrà convincere che dopo 41 anni di contributi non si possa andare in pensione".

Pensionato (Foto Ansa)

Provenzano: “Si a forme di flessibilità”

"Quota 100 è stato un costosissimo fallimento, a danno dei giovani, delle donne e del Sud", afferma Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito Democratico con delega al lavoro e al sociale, nell'incontro sulla legge di bilancio organizzato dal responsabile Economia Antonio Misiani. "A differenza di quello che va dicendo, Salvini non ha cancellato la legge Fornero. Sulle pensioni - ha proseguito - riteniamo essenziale che il governo incontri i sindacati. La nostra posizione è chiara, non tornare né a quota 100 né alla legge Fornero. Siamo per forme di flessibilità, ma il sistema delle quote finirebbe per ricreare quegli squilibri insopportabili che vanno corretti in almeno due direzioni: da un lato, estendendo l'Ape sociale e la platea dei lavoratori gravosi e usuranti; dall'altro, prorogando Opzione donna. Infine, resta aperto il tema di una pensione di garanzia per le nuove generazioni e i precari", conclude Provenzano.

Fratoianni: “Proposte del governo nella direzione sbagliata”

"Il sistema pensionistico va riformato è vero. Ed oggi occorre fermare l'orrendo scalone che si prefigura se tornassimo alla legge Fornero. Ma le proposte del governo in materia pensionistica vanno però nella direzione sbagliata. Ascolti le organizzazioni sindacali, si confronti con loro prima di assumere ogni decisione.", sostiene il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di Coffee Break. "Ma fra qualche anno - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra . non avremo più modo di discutere dell'età pensionabile, avremo un drammatico impatto sociale di un altro fenomeno. Avremo il problema che con il metodo contributivo dovranno fare i conti chi ha lavorato sottopagato o in modo discontinuo." "E allora forse - conclude Fratoianni - dalle parti del governo pensino anche ad una pensione di garanzia per i giovani, che con il modello interamente contributivo sono condannati.