Quanto si prenderà di pensione nel 2022: ecco le tabelle Inps con gli aumenti fascia per fascia

Come sono cambiati nel 2022 gli assegni previdenziali? Bisogna tener presente in primo luogo l’adeguamento al costo della vita. Le cifre dal gennaio di quest’anno sono variate per il ritorno del sistema premiante delle rivalutazioni.

Ma andiamo con ordine

Dalla fine di febbraio l’importo pensionistico varierà per adeguarsi alla percentuale di variazione fissata all’1,7 per cento da parte del Ministero del Tesoro. Seguendo quanto illustrato dall’ente previdenziale l’adeguamento pieno arriverà appunto a marzo con un conguaglio che andrà a regolare quanto dovuto nei mesi di gennaio e febbraio. In sostanza – come spiega il Giornale - i primi due mesi dell'anno hanno importi basati sull'indice all'1,6 per cento, da marzo in poi invece entra in campo la maggiorazione all'1,7 per cento.

Cambia il sistema di rivalutazione

Nel 2022 cambia anche il sistema per l’adeguamento previdenziale della perequazione degli assegni. L’adeguamento si fa – spiega il quotidiano - per fasce di reddito: 100 per cento dell'indice fino a 4 volte il minimo, 90 per cento per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo e il 75 per cento fino a 5 volte il minimo. Ricordiamo che in questo caso il trattamento minimo di cui si parla è di 515,58 euro.

Conguagli e fasce

L’Inps inoltre chiarisce che qualora si accertasse un indice di rivalutazione differente da quello vigente, allora dall’inizio dell’anno successivo si applicherebbero altresì dei conguagli.

Secondo quanto si può apprendere dalle pagine del sito Inps - e come ricorda il Giornale - i trattamenti di importo fino a 4 volte il trattamento minimo (515,58 euro), fino a 2.062,32 euro, avranno un aumento dell'1,7%; gli assegni compresi fra 4 e 5 volte il minimo, cioè tra 2.062,33 euro e 2.577,90 euro, avranno una rivalutazione dell'1,53%, salvando comunque la perequazione all'1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro.

Inoltre le pensioni oltre 5 volte il minimo (oltre cioè i 2.577,90 euro) vedranno un incremento dell'1,275 per cento.

Evoluzione delle fasce di applicazione della perequazione