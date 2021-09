Brutta aria sulle pensioni, il sindacato: "Abbassare l’età". Due opzioni in ballo

L'aria che tira sulla riforma delle pensioni non è delle più salubri, almeno dal punto di vista dei lavoratori. Ci sono segnali che fanno pensare a un nuovo periodo di austerità previdenziale e ad una incombente volontà di fare nuovamente cassa sulle spalle dei pensionati.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha dichiarato che sulle prospettive del sistema previdenziale esistono "preoccupazioni di breve e medio termine" spiegando di non volere "indicare soluzioni" in quanto "vanno discusse" dall'esecutivo. Intervenendo alla presentazione della Economic Survey dell'OCSE, l'ex banchiere, titolare del dicastero economico, si è detto comunque fiducioso che “il governo troverà un equilibrio sostenuto da tutte le componenti della maggioranza" soprattutto in vista della scadenza di Quota 100.

La raccomandazione dell'OCSE

“Le pressioni sulla spesa legate all'invecchiamento demografico e agli interessi sono elevate e destinate ad aumentare nel lungo termine", ha detto al cospetto di una Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico la cui raccomandazione è di non rinnovare Quota 100 e Opzione donna e di ristabilire il nesso tra speranza di vita ed età pensionabile.

La risposta del sindacato

Una richiesta, quest’ultima, esposta a una immediata osservazione prontamente inalberata dal sindacato. “In Italia – fa presente Domenico Proietti, segretario confederale della Uil - l'aspettativa di vita è diminuita, a causa della pandemia da Coronavirus, di un anno e due mesi. Di conseguenza il governo, sempre attento alle indicazioni degli Organismi Internazionali, dovrebbe recepire subito la proposta dell'Ocse e iniziare a diminuire di un anno e due mesi l'età di accesso alla pensione nel nostro Paese".

Una richiesta che suona più che altro come una provocazione, visto che la riforma Fornero, destinata a riassumere vigore da gennaio 2022, prevede che l’aspettativa di vita sia da considerare solo in funzione dell’innalzamento dell’età pensionabile e non del suo calo. Un po’ come per il prezzo della benzina in relazione al prezzo del petrolio: sale quando aumenta il costo del famigerato barile, ma non scende mai quando diminuisce.

Tagliare le pensioni di reversibilità?

Del resto, nota il Manifesto, il documento dell’Ocse “sembra scritto direttamente dalla Troika". Basti pensare alla parte dove "si chiede di tagliare le pensioni di reversibilità permanenti”, facendo notare che “non dovrebbero essere rese disponibili alle fasce fortemente al di sotto dell’età pensionabile”. Stando all’Ocse insomma "una vedova, o un vedovo, di 55 anni senza lavoro, dovrebbe trovarsene uno, ed è scandaloso che abbia il 60% dell’assegno del coniuge defunto". Tutto facile insomma. Come se il lavoro in Italia, soprattutto a una certa età, lo elargiscano a piene mani ad ogni angolo di strada.

In definitiva la direzione di certi enti internazionali sembra essere quella di indurre a tartassare, ancora una volta, il sistema previdenziale e le tasche dei pensionati. Bisognerà vedere fino a che punto l'esecutivo Draghi sarà disponibile a seguirne le indicazioni.

Il sindacato chiede un tavolo di discussione

Il sindacato intanto sembra perdere la pazienza. Da mesi chiede un tavolo di confronto con l’esecutivo per affrontare la vicenda della riforma delle pensioni ma senza successo. “Dopo Quota 100 – afferma il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli – è necessario rendere più sostenibile socialmente il sistema, sulla base della piattaforma da noi presentata al governo" E fa notare contestualmente come il ministro Orlando si fosse "impegnato a convocare il sindacato nei primi giorni di settembre. E' grave che ancora non lo abbia fatto”.

La proposta sindacale

La proposta sindacale va in direzione di “una flessibilità in uscita”, a partire dai 62 anni, sulla scia dell'idea (era il 2013) dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. Idea rilanciata di recente dall’ex presidente dell’Inps Tito Boeri.

"Il sistema previdenziale italiano - spiega Ghiselli - è finanziariamente stabile e lo sarà anche in prospettiva, e questo perché le ripetute manovre previdenziali hanno inciso pesantemente sulle condizioni di accesso dei lavoratori alla pensione. Inoltre la spesa pensionistica realizzata in questi anni è stata sempre e di gran lunga inferiore a quanto previsto con gli atti di programmazione finanziaria. Il passaggio ad un sistema ormai prevalentemente contributivo rende ancor più sostenibile un intervento che abbassi le condizioni di accesso alla pensione rispetto agli attuali 67 anni, che è livello più alto in Europa".

In Italia si spende come nel resto d'Europa

Sulla stessa lunghezza d’onda Proietti, per il quale “in Italia per le pensioni si spende come nella media dei Paesi europei. Lo ha spiegato di recente – sostiene il leader sindacale in una recente intervista a Tiscali - il presidente dell’Inps, e lo hanno ribadito importanti istituti accademici. In Europa si va in pensione mediamente a 63 anni. Non si capisce perché in Italia dobbiamo andare a 67. Inoltre in Europa per le pensioni si spende intorno al 12% del Pil. In Italia (dove l'assistenza non è distinta dalla previdenza) avviene la stessa cosa. Con una flessibilità più diffusa inoltre, molte imprese necessitanti di ristrutturazione potrebbero utilizzare anche questo strumento, oltre agli ammortizzatori sociali. Per questo chiediamo al governo di aprire subito un tavolo”. Quanto alle obiezioni provenienti da certi organismi europei, “dobbiamo andare in Europa a dire che nel 2012 la legge Fornero ha operato una gigantesca operazione di cassa, per motivi di bilancio, sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati”, conclude Proietti nell’intervista.

Ma quali sono le ipotesi di riforma più in voga per il dopo Quota 100?

Negli ultimi tempi ne sono state prospettate due che hanno riscosso parecchia attenzione:

la prima si base sul pensionamento dai 63 anni in su, con la contropartita di una “riduzione attuariale, che oggi si applica alla sola quota contributiva, sull'intero importo della pensione, cosi come proposto dall'Inps 6 anni fa". In pratica “una riduzione media di un punto e mezzo per ogni anno di anticipo”. Una maniera - per i sostenitori dell'opzione - di ridurre le disparità di trattamento fra le pensioni contributive e le pensioni miste. Si permetterebbe infatti anche ai titolari di quest'ultime di accedere al pensionamento prima, allorché vantino almeno 20 anni di contributi e abbiano la prospettiva di una pensione superiore ad una soglia minima.

Altra proposta è quella del presidente dell’Inps Tridico basata sulla separazione tra quota retributiva e contributiva. Si potrebbe allora - ad avviso del numero uno dell'ente previdenziale - andare in pensione prendendo l’anticipo pensionistico solo per la parte contributiva (con almeno 63 anni e 20 anni di contributi). L’ammontare relativo alla quota retributiva lo si godrebbe invece dal raggiungimento dei 67 anni. Si potrebbe inoltre prevedere l’abbassamento di 1 anno per ogni figlio riguardo alle mamme lavoratrici e di 1 anno ogni 10 anni per i lavori usuranti. In pratica, anche in questo caso, si tratterebbe di accedere prima alla pensione (dai 4 ai 5 anni) ma con una riduzione dell’assegno.

Bisognerà vedere cosa ne penserà il governo, e cosa proporrà la commissione (di cui fa parte anche Elsa Fornero) istituita per elaborare delle proposte atte a prefigurare il destino prossimo-futuro dei lavoratori italiani.