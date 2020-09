Addio Quota 100: ecco cosa succederà alle pensioni. Salvini sul piede di guerra

Il governo ha annunciato di non voler rinnovare Quota 100, perché come ha spiegato il premier Conte “si trattava di un progetto che veniva a supplire a un disagio sociale”. Ma “non è all’ordine del giorno il rinnovo”. Di conseguenza lo strumento di uscita dal lavoro, fortemente voluto dalla Lega e dal suo leader Matteo Salvini, terminerà la sua vigenza il 31 dicembre 2021.

Una prospettiva indigesta per il capo del Carroccio che promette una lotta all’ultimo sangue per ostacolarla: “Vogliono tornare alla legge Fornero, - afferma - ma la Lega non lo permetterà. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani”.

Il premier Giuseppe Conte (Ansa)

Cosa può succedere

Intanto l’esecutivo starebbe prefigurando nuovi meccanismi di pensionamento, come annunciato in questi giorni dagli organi di informazione. Anche perché si tratta effettivamente di non tornare, d’un balzo, alla normativa Fornero, con il requisito del pensionamento a 67 anni, e il fatidico “scalone” (un salto di 5 anni) per chi non riesce a maturare i requisiti entro il prossimo anno.

Uscita a 63 anni ma...

Una delle ipotesi di cui si starebbe parlando è di portare l'asticella della uscita dal lavoro a 63-64 anni con 38-39 anni di contributi (sconto di due anni per chi svolge lavori gravosi o usuranti). A ciò si dovrebbe accompagnare una penalizzazione legata la calcolo contributivo. Per l’intanto, al tavolo governo-sindacati si prevede anche la discussione di misure di staffetta generazionale e contratto di solidarietà espansiva per “aiutare i giovani all’inserimento lavorativo e accompagnare in uscita il lavoratore anziano”, come ha precisato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Niente di particolarmente allettante però, in definitiva, per gli aspiranti pensionati.

Inps (Ansa)

Si tratta inoltre di misure che dovranno superare il vaglio della Ragioneria dello Stato. Del resto la spesa previdenziale di quest’anno – come fa notare Quifinanza.it – sarà particolarente onerosa (17% del Pil come anticipato dal Sole 24 Ore). Un vero record.

Zaia d'accordo con Salvini

Anche il governatore veneto Luca Zaia si dice d'accordo con Matteo Salvini sulla battaglia che la Lega promette se il ritocco di Quota 100 andrà a toccare le pensioni. "Sono d'accordo con Salvini - ha detto Zaia, a Ratl 102.5 - questa ultima presa di posizione del Governo è il Festival dell'incoerenza. Si cambia facilmente idea, la coerenza è tutto nell'amministrazione".

Salvini: "Su Quota 41 firmo"

"Se il Governo porta in Aula quota 41 la firma mia c'è, basta che non ci siano fregature", ha detto Salvini, ospite della trasmissione Aria Pulita su 7 Gold. "Questa cosa che il Governo dice che fermerà Quota cento per alzare l'età pensionabile - ha detto Salvini - è una follia. In un momento di crisi economica, pensare di azzerare quota cento e opzione donna per tornare alla legge Fornero non ha senso. Quota 41 ricordiamo che è il mio obiettivo, l'importante che non ci siano penalizzazioni. Se l'obiettivo finale è quota 41 senza penalizzazioni firmo".