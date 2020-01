(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha convocato per lunedì 27 gennaio Cgil, Cisl e Uil per riprendere il confronto sui temi previdenziali. L'appuntamento, si apprende, è fissato presso la sede del dicastero a via Veneto alle ore 15.