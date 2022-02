Pausa pranzo con "Brio", la mensa aziendale ora è "à la carte"

Milano, (askanews) - Al posto della classica mensa aziendale, un servizio di ristorazione "a la carte" con meno sprechi e menu adattabile alla dieta personale. Sono già decine le aziende che hanno aderito a "Brio", il nuovo servizio delivery per le imprese lanciato a luglio 2021 da Sodexo. Tra le prime aziende a sperimentarlo, Bonacina 1889, storico marchio del made in Italy che da quattro generazioni realizza mobili di design destinati per il 90% al mercato estero ed esposti, tra l'altro, al Moma di New York e in altri musei internazionali.Elia Bonacina, amministratore delegato della società, spiega i motivi della scelta di quello che viene definito come il modello di un 'nuovo ristorante aziendale del futuro': "Il servizio Brio è un servizio veramente superinnovativo, mi ha colpito. La possibilità di prenotare con semplicità un pasto, tramite un'applicazione, sul proprio telefono, in qualsiasi orario della giornata; avere un offerta più vicina a un concetto di ristorazione invece che di una mensa tradizionale ha portato un'evoluzione importante in questo campo". Una soluzione che promette alle aziende risparmi significativi, meno sprechi e quindi meno inquinamento. "Nessuno si aspettava di ricevere un servizio così alto - prosegue Bonacina - equivalente come mangiare a un ristorante di buon livello. Tutti sono rimasti piacevolmente sorpresi, anzi trovano pietanze che non avevano mai provato e quindi questo crea ancora più positività ed energia nell'ambiente lavorativo".La nuova pausa pranzo coinvolge alla Bonacina 1889 una cinquantina di dipendenti. Che ne sottolineano gli aspetti positivi."Innanzitutto la qualità del servizio, la qualità del cibo, mi consentono di pranzare quotidianamente con un menù che varia e mi consente anche di non dover pensare la sera prima a che cosa portare per pranzo in azienda". E c'è chi è particolarmente soddisfatto per la possibilità di scelta che viene offerta: "Ottima. Anche perché io sono perennemente a dieta, quindi io riesco a mantenere il mio regime alimentare con questo menu".Tra i vantaggi del food delivery personalizzato, dipendenti e dirigenti dell'azienda sottolineano la maggiore flessibilità oraria per la consumazione del pasto.