Patuanelli: stoppare Nutriscore, puntare su alternativa Nutrinform

Roma, 15 dic. (askanews) - "Ho la sensazione che sia cambiato il sentiment sul Nutriscore anche in paesi che inizialmente erano molto propensi a usarlo, in particolare in Spagna e questo ci da alcune garanzie. Se ufficialmente la Spagna comunicherà la sua posizione contraria allora ci sarà una minoranza di blocco che non consentirà il passaggio in Consiglio di una proposta sul Nutriscore della Commissione". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, nel corso della presentazione della indagine condotta dall'Osservatorio Waste Watcher International "Le etichette fronte pacco in 7 Paesi: Nustriscore-vs Nutrinform".Patuanelli, ricordando come anche in Francia ci siano "chiari segnali di tensione rispetto al Nutriscore", ha però aggiunto che a livello europeo non è sufficiente bloccare il Nutriscore, ma è anche necessario accompagnare "il percorso di blocco con una proposta alternativa, per questo dobbiamo spingere sul Nutrinform Bactery, per avere un sistema di etichettatura fronte pacco che funzioni davvero. Dobbiamo capire come modificarlo se serve per renderlo più completo e chiaro, ma l'Europa deve dotarsi di un sistema comune di etichettatura".L'indagine presentata oggi, ha detto il ministro, fa emergere "in modo evidente che il consumatore si fa influenzare dalle etichette e che ha voglia di informazione, che deve essere però una corretta informazione". Che il Nutriscore possa danneggiare profondamente l'agroalimentare italiano è dimostrato da quanto sta accadendo in Belgio, dove "il Nutriscore è stato introdotto in modo massiccio: i prodotti italiani sono praticamente scomparsi dagli scaffali". Non solo, in Belgio sono stati anche istituiti dei "bollini premio" per chi acquista solo prodotti con semaforo verde, che in base al sistema Nutriscore "premia i prodotti profondamente trasformati, con un packaging impegnativo prevalentemente in plastica, perché il mondo che sostiene i Nutriscore è la Gdo che con i prodotti a marchio fa anche trasformazione"."Il percorso che parte dai bollini premio per chi consuma solo prodotti con semaforo verde porta a una analoga presentazione sui market place degli ecommerce - ha detto Patuanelli - dove puoi selezionare solo i prodotti a bollino verde e, di fatto, non vorremmo che in futuro ci fosse un legame in Europa tra la fiscalità dei prodotti con bollino verde e la loro presenza sugli scaffali. E' la stessa discussione fatta sul vino o sul tabacco: aumento i prezzi, faccio pagare più tasse per limitarne l'uso da parte dei consumatori. Se in Europa venisse usato come discriminante il colore del semaforo questo sarebbe un grosso problema".