Patuanelli,ok nazionalizzazione Alitalia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "La nazionalizzazione di Alitalia può non essere un evento negativo. Il problema è: la politica sarà in grado di individuare manager in grado di guidare l'azienda o solo manager trombati dalla politica?". Lo ha evidenziato il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, a Circo Massimo. Il percorso per rilanciare la compagnia, ha spiegato, potrebbe essere quello "di fare una struttura commissariale che abbia come obiettivo la ristrutturazione e poi la remissione sul mercato o la nazionalizzazione". Ma prima di tutto "bisogna agire fortemente sulla componente costo".