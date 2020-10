Patuanelli: 'Covid acceleratore processi trasformazione tecnologica'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Covid è un acceleratore di processi di trasformazione tecnologica". Lo ha detto, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, intervendo con un videomessaggio al Festival del lavoro 2020. "Pensiamo agli effetti - ha sottolineato - che ha avuto su tutti i settori produttivi e sulle imprese, cioè trasformare già oggi le modalità con cui si lavora. Uno studio ha dimostrato che le trasformazioni che vedremo in questi mesi sono paragonabili a quelle che normalmente avvengono in 5-7 anni nei normali cicli di trasformazione tecnologica". "Penso agli effetti - ha spiegato - delle tecnologie di frontiera, l'intelligenza artificiale che ad esempio, gestisce tutti i processi assicurativi e bancari". E allora, ha detto, "dobbiamo avere ben chiari gli strumenti che vogliamo mettere a disposizione nel mondo delle imprese per consentire loro, sia dal punto di vista manageriale che dei lavoratori, di essere accompagnato in questa fase di trasformazione".