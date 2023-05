Pasta Sgambaro punta sul grano Khorasan bio coltivato in Puglia

Milano, 15 mag. (askanews) - Sgambaro continua il suo percorso di crescita nel mercato della pasta, che dal 2001 la vede impegnata su due direttrici: l'italianità al 100% del grano duro e il biologico. L'ultima nata in casa del pastificio veneto è infatti una nuova linea prodotta con grano Khorasan, 100% italiano, proveniente da agricoltura bio. Una scelta che il presidente Pierantonio Sgambaro ci ha raccontato a Tuttofood dove per la prima volta è stato presentato il prodotto:"E' stato un percorso iniziato qualche anno fa sperimentale ma per noi è stato abbastanza semplice in quanto i nostri agricoltori già lavorano il biologico anche nelle terre di Puglia o in Centro Italia per cui aggiungere una varietà così non è stato difficile. Quello che noi cerchiamo è l'alta qualità del prodotto, la qualità intrinseca non solo per sanità del prodotto, il fatto che sia biologica ma soprattutto che abbia proteine molto alte".

La scelta di realizzare una linea di pasta, per ora nei formati spaghetti, penne rigate e fusilli, risponde a una richiesta di alimenti sempre più adatti a uno stile di vita salutare e sostenibile. Il Khorasan, le cui radici storiche sono nella Mezzaluna Fertile, è capace di coniugare, infatti, un alto contenuto proteico a un basso apporto di glutine, con l'aggiunta che nel caso di Sgambaro è prodotto nel tavoliere delle Puglie secondo i criteri dell'agricoltura bio:"E' un grano antico, molte persone lo tollerano meglio dei grani moderni lo trovano più digeribile e meno allergico e in ultima devo dire che è eccezionale anche dal punto di vista gastronomico al palato molto ha un glutine molto elastico quindi al palato risulta molto raffinato e gentile come pasta". La nuova pasta a base di grano Khorasan rientra nella linea Etichetta Bio, una scelta che Sgambaro sta approfondendo anche con una forte spinta all'innovazione:"Sgambaro - ci ha detto - vuole crescere vuole dare visibilità ai propri prodotti, sta andando sempre più verso il biologico ma non solo ma anche prodotti innovativi come per esempio il mix tra cereali i legumi dare un apporto anche proteico più alto. Abbiamo i giovani che stanno virando verso una cultura quasi senza carne o con pochissima carne quindi dare un apporto così importante proteico fa a chiudere una buona alimentazione"Proseguono dunque gli investimenti in ricerca e sviluppo per Sgambaro nonostante le difficoltà, comuni a tutto il settore, incontrate nell'ultimo anno:"Sofferenza nel 2022, perché a parte il grano carissimo - ha ricordato - quando mi arrivò la bolletta dell'energia a settembre mi venivano le lacrime dalla disperazione, non vedevamo futuro fortunatamente poi il mercato è cambiato e con difficoltà però ci sei arrivati bene alla fine dell'anno con un bilancio sostenibile perché sostiene l'azienda grazie anche a tanti accorgimenti e all'equipe".