Pasqua Vini nella short list dei Wine Stars Awards

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Pasqua Vini, la cantina veronese alfiere dell'Amarone della Valpolicella e dei vini veneti nel mondo, è stata candidata a "Innovator of the year", l'unica italiana nella shortlist di Wine Enthusiast, il magazine newyorkese considerato un'autorità nel mondo del vino e degli 'spirits', per la 24esima edizione dei Wine Stars Awards, i premi assegnati alle migliori realtà vinicole mondiali. "Pur essendo stata fondata nel 1925, Pasqua Vini continua a guardare al futuro come 'House of the Unconventional'.

Sotto la guida della terza generazione della famiglia, rappresentata dall'amministratore delegato Riccardo Pasqua e dal presidente di Pasqua USA Alessandro Pasqua, la cantina ha lanciato una serie di nuovi vini, tra cui la linea Mai Dire Mai, che comprende un Cabernet Sauvignon e un blend di Oseleta" si legge nella motivazione. Per l'azienda, questa è la seconda candidatura tra i premi della rivista, dopo che l'anno scorso era stata inserita nella cinquina finalista nella categoria "European Winery of the Year". In quella occasione Wine Enthusiast l'ha definita "un laboratorio di ricerca internazionale". L'ad Riccardo Pasqua è soddisfatto "non solo per il valore e il prestigio dell'essere selezionati tra eccellenze di tutto il mondo ma anche perché è il riconoscimento del valore della nostra visione, del carattere distintivo della nostra progettualità e dell'impegno quotidiano e continuativo che dedichiamo a realizzarla. Siamo The House of the Unconventional, un posizionamento, che intendiamo portare avanti anche per il futuro, nel solco della coerenza strategica". (ANSA). .