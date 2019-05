Partnership Telepass-Onorato, nuovi servizi per collegare strade e mare

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Telepass Pay allarga l’offerta dei suoi servizi e va oltre la mobilità urbana per collegare strada e mare, portando la sua tecnologia, i suoi servizi e le sue opportunità anche sulle isole. Grazie a una partnership stretta con il Gruppo Onorato, da lunedì 3 giugno sarà possibile acquistare con l’App Telepass Pay anche il biglietto per le tratte gestite dalle compagnie Moby, Tirrenia e Toremar, che collegano Sardegna, Sicilia, Arcipelago Toscano e Corsica attraverso i porti di Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Olbia, Porto Torres, Arbatax, Cagliari e Bastia. Senza ovviamente tralasciare tutti i porti dell’Arcipelago Toscano. Dall’App Telepass Pay, nella nuova sezione “Navi e Traghetti”, è possibile selezionare la tratta e le date prescelte, differenziando il numero dei passeggeri tra adulti, bambini e infanti, inserendo anche il trasporto del veicolo. L’App elabora la richiesta e, profilando le caratteristiche dell’utente, suggerisce il miglior prezzo e la migliore offerta possibile a cui Telepass Pay, in occasione del lancio del nuovo servizio, applica un’ulteriore riduzione. Una volta scelto il percorso e le modalità di viaggio, si può acquistare il biglietto, che verrà inviato in formato digitale con un bar-code, da presentare direttamente all’imbarco. Il costo del viaggio verrà addebitato sul conto Telepass Pay. L’accordo fra il Gruppo Onorato e Telepass, società del Gruppo Atlantia, è il primo passo di una collaborazione che punta a integrare tecnologie e offerte per consentire una progressiva automazione delle procedure di scelta del servizio, di ingresso in porto, di imbarco e sbarco sui traghetti oltre che di pagamento. L’avvio del servizio per i passeggeri è il primo step di un percorso tecnologico che verrà esteso anche al settore del trasporto merci. Tutti i servizi sono gestiti attraverso l’App Telepass Pay, disponibile e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store.