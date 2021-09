Pandemia pesa sul contributo all' Erario da Energie e Alcoli, -5,09 mld

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il valore del contributo all’Erario del settore Energie e Alcoli per l’anno 2020 è pari a 29,10 miliardi di euro: 5,09 miliardi di euro in meno rispetto al 2019. Tale contrazione, si legge nel 'Libro Blu 2020' dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, "costituisce uno degli effetti dell’emergenza epidemiologica che ha comportato un notevole calo dei consumi dei prodotti energetici e di gas naturale (dovuto anche alla componente climatica più mite rispetto agli anni precedenti) e la riduzione della mobilità privata (soprattutto di quella aerea)". Nel dettaglio, il gettito da accisa sui prodotti alcolici ha subito una riduzione nel 2020, rispetto al 2019, dell’8,87%. Nonostante la diffusione massiva di logiche quali home delivery e acquisti online, il lockdown ha determinato il calo dei consumi soprattutto di birra e spiriti su tutto il territorio nazionale. Il gettito di 29,1 miliardi del 2020, illustra ancora Adm nel documento, proviene per 27,52 miliardi (94,56%) dai Prodotti energetici (Gasolio, Benzina, Energia Elettrica, Gas Naturale), per 1,25 miliardi (4,29%) dai Prodotti alcolici e per 0,33 miliardi (1,15%) da Altri tributi/imposte.