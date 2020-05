L'ex olimpionico Felice Mariani racconta il dramma degli sport da contatto: "Se il governo non chiarisce si rischia il collasso"

Tutto lo sport nazionale è ancora al palo, ma mentre per qualche settore intravede uno spiraglio di luce, per le palestre da contatto – boxe, judo, jujitsu, karate, aikido, kickboxing e kung fu, solo per fare qualche esempio - tutto è ancora di là da venire. Se per le attività ‘normali’ l’apertura è prevista, con tutte le cautele del caso, per gli inizi di giugno, per le arti marziali la data è ancota tutta da definire.

Per le discipline individuali c'è una bozza che prevede di “contingentare gli ingressi un atleta ogni 20 metri quadrati, ad esempio nel bodybuilding e corsi individuali di ginnastica, con divieto di uso di docce e spogliatoi, solo i bagni, ma sanificando ogni volta che un atleta ne usufruisce “, spiega il maestro Angelo Sanna, gestore a Sorso (Sardegna) di una frequentatissima palestra di arti marziali.

Sanna è comunque preoccupato per la tenuta economica delle palestre meno attrezzate della sua. Ci sarà senz’altro la necessità di ‘aggiornare’ le palestre e questo farà lievitare i costi di gestione. Le arti marziali e la difesa personale potrebbero ridecollare - anche se si dovesse ottenere la riapertura a giugno si profilano le vacanze estive - solo ad ottobre. Con le problematiche del caso: non si può ancora sapere se le famiglie considereranno la palestra “una spesa da tagliare”. “Ricordo agli istruttori che per riaprire sarà obbligatorio il documento di valutazione rischio (DVR)”, ha concluso Sanna. Altri soldi da mettere in palio.

Per avere un quadro più chiaro di tutta la vicenda, Tiscali Notizie ha intervistato, oltre all’onorevole Felice Mariani, anche altri autorevoli personaggi del settore: Giancarlo Bagnulo, Antonello Corona, Carlo Carnevale e Maurizio Calderini. “Solo qualche giorno fa, abbiamo parlato con il premier Conte di questi argomenti, ci ha spiegato” ha detto Mariani, “che per ora si potrà dare una chance solo agli sport professionistici e a quelli di interesse nazionale”. Il presidente del Consiglio avrebbe l’intenzione di riprendere al più presto, ma anche “molto gradualmente”.

La prima data utile potrebbe essere quella del 1 giugno, ha sostenuto l’ex medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Montreal 1976, che in ogni modo si è trincerato dietro una serie di comprensibili condizionali, “perché tutto dipende da come si evolverà la vicenda del covid. Dal prosieguo dell’intervista, si è potuto evincere che il futuro degli sport da contatto potrebbe essere legato anche alle scelte che saranno effettuate dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. In effetti i due settori, per tutta una serie di fattori, hanno molto in comune. Per Giancarlo Bagnulo, istruttore e maestro di Jiujitsu, “il settore delle arti marziali sta soffrendo come pochi altri distretti produttivi del Paese, perché improvvisamente è stato indicato come uno dei settori più a rischio”.

Non possono essere considerati professioni dello sport solo i calciatori di serie A, ci sono professionisti che guadagnano molto meno, ma pur sempre sono persone che vivono del loro lavoro, per cui, “maestri, istruttori, allenatori sono fermi ai box, senza garanzie di reddito e senza un altro lavoro”, ha confermato Bagnulo. Molte palestre hanno già chiuso perché non sono in grado di reggere i costi di gestione. Forse per alcuni istruttori ci sarà la possibilità di avere qualche rimborso dallo Stato, “è qualcosa, non è il toccasana, evidentemente però non si potrà continuare ad andare davanti così”. Dello stesso tenore sono le parole di Calderini, campione mondiale di judo kata: “La mia scuola aveva un paio di progetti importanti, ma tutto è stato reso vano dal Covid-19”.

Calderini ha anche spiegato che non stanno soffrendo solo le palestre, ma anche tutta l’industria collegata, perché nessuno compra quel che serve per allenarsi. Inoltre, ha spiegato il campione , “quando le palestre riapriranno, se riapriranno, ci saranno costi aggiuntivi: sanificatori, amuchina ...; saranno costi che dovranno essere ‘scaricati’ fra i praticanti e chissà quanti potranno permettersi di spendere di più”. Calderini spera in una ripresa veloce: “In Cina molte scuole stanno alleandosi con la mascherina e modificando l’approccio all’allenamento”.

La speranza è l’ultima a morire. Il coordinatore dell'Acsi Carlo Carnevale ha redatto insieme ad altri enti di promozione sportiva un documento che in queste ore è al vaglio del governo, con il quale si chiede “la sospensione dei canoni di locazione di immobili privati fino al 31 dicembre prossimo, senza rischiare di incorrere in azioni di sfratto esecutivo promosse dai proprietari dei locali; una detrazione di imposta pari alla riduzione dei canoni concessa alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o una deduzione di imposta pari agli importi per canoni non incassati nel periodo 1 marzo; l’erogazione di un contributo straordinario a favore degli organismi affilianti; estensione delle agevolazioni previste per altri settori produttivi”. Il settore rischia il tracollo.

Più di ogni altra cosa perché “non c’è chiarezza, noi istruttori non abbiamo indicazioni chiare, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, non possiamo continuare ad interpretare norme che cambiano ogni giorno”, ha concluso il maestro Antonello Corona (gestisce una palestra di arti marziali a San Gavino, Sardegna). Intanto, 32 pagine con tutte le modalità per la ripresa dello sport sono state pubblicate dal ministero dello sport, regolano il graduale ritorno agli allenamenti degli atleti. Si va dalle norme igieniche agli ingressi scaglionati nei luoghi in cui si svolge l'attività, con tutte le indicazioni medico-scientifiche per una ripresa sicura in emergenza coronavirus.