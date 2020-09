Il pagamento del bollo auto 2020, le scadenze e le esenzioni: tutto quello che è necessario sapere

L'emergenza Covid-19 ha fatto slittare diverse scadenze per le auto private e flotte aziendali: i nuovi termini per revisioni, patenti, assicurazioni e bolli. In particolare, con il Decreto Cura Italia era stato prorogato ad ottobre 2020 la scadenza delle revisioni previste entro luglio 2020. Sono esentati dal pagamento del bollo anche i proprietari di auto elettriche: non dovranno versare la tassa fino al quinto anno dopo l'acquisto della vettura. Anche i proprietari di auto ibride acquistate nel corso del 2019 potranno beneficiare di esenzioni da tre a cinque anni. Per chi, invece, possiede auto a Gpl, è prevista una riduzione dell'importo pari al 25% del totale, a patto che rispettino le direttive Cee in materia di emissioni inquinanti.

I provvedimenti

Anche l'Unione Europea ha emanato un provvedimento di proroga per la scadenza delle revisioni auto a fronte dell'emergenza Covid-19 (estesa ai veicoli con revisione in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto la possibilità di circolare regolarmente sul territorio dell'Unione Europea per sette mesi oltre i termini inizialmente previsti). In Italia, le regioni italiane che hanno sospeso il pagamento: Campania e Calabria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche i soggetti disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104, così come i titolari di automobili che hanno specifiche motorizzazioni sono esentati dal pagamento del bollo.

Proroghe e revisioni

Attenzione però alla doppia scadenza Europa/Italia perché, ad esempio, se la revisione è scaduta a febbraio, nell'Ue si potrà circolare fino al 30 settembre, in Italia fino ad ottobre. Di contro, in Europa le vetture con revisione scaduta a agosto 2020 possono circolare fino a marzo 2021. La proroga concessa nel nostro Paese sposta in avanti anche la successiva scadenza da ricordare: la revisione andrà effettuata lo stesso mese, due anni dopo, ovvero se la revisione 2020 scadeva a marzo 2020 ma per via della proroga essa viene effettuata ad ottobre 2020, il successivo controllo andrà effettuato ad ottobre 2022; l'anno successivo per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg.

Validità delle patenti

Anche la validità delle patenti auto era stata prorogata, in caso di scadenza intercorsa nel periodo di lockdown: la circolare del 19 marzo 2020 ha reso valide fino al 31 agosto 2020 le patenti di guida italiane o rilasciate da uno Stato dell'Unione europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia scadute dal 31 gennaio 2020. In caso di scadenza della polizza assicurativa obbligatoria, la novità riguarda l'estensione da 15 a 30 giorni per la validità della vecchia Rc-Auto. Questo periodo di copertura più ampio riguarda le assicurazioni auto in scadenza fino al 31 luglio 2020, anche nel caso in cui la polizza assicurativa annuale venga pagata a rate. Il bollo auto è una tassa che si paga per il possesso dei veicoli ed è di competenza delle Regioni, che possono stabilire regole proprie. Questo comporta che ogni Regione ha deciso in modo autonomo eventuali proroghe per il pagamento: in Lombardia e in Sicilia c'è tempo fino al 31 ottobre per pagare il bollo scaduto tra l'8 marzo e il 30 settembre.

Tornando alla data del 30 settembre e alle proroghe previste, ci sono Regioni dove sinora gli automobilisti che non hanno pagato la tassa devono provvedervi. Ogni Regione d’Italia ha una sua disciplina per quanto riguarda la sospensione dei versamenti. Ecco alcuni esempi:

in Sicilia, per tutti i bolli scaduti da marzo a ottobre, il pagamento slitta alla fine dell’anno;

in Lombardia, il bollo scaduto da marzo al 30 settembre deve essere pagato entro la fine di ottobre;

in Lazio, Toscana, Calabria e Veneto, la proroga è già terminata da tempo;

in Campania e Umbria invece è necessario pagare il bollo scaduto nei mesi scorsi entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Le maggiorazioni

Chi non paga entro la scadenza, ordinaria o prorogata, deve versare anche le sanzioni previste dalla Legge, ovvero le seguenti maggiorazioni: