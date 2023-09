Otb Foundation (Diesel) sostiene programma ex bambini soldato

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 18 SET - In concomitanza con la riapertura delle scuole italiane, Otb Foundation di Renzo Rosso (Diesel) e la fondazione Agostiniani nel Mondo annunciano una partnership volta al potenziamento del centro residenziale Juvenat nella città di Dungu (Repubblica Democratica del Congo), progetto finalizzato all'accoglienza e al reinserimento sociale ed economico di ex bambini-soldato e di giovani emarginati. Il programma Juvenat, nato nel 2020 dalla collaborazione tra Agostiniani nel Mondo e i missionari Agostiniani in Congo, sta sostenendo ogni anno 450 ragazzi e ragazze ex-bambini soldato, grazie al quale sono stati costruiti un centro residenziale e alcuni laboratori per assistere i giovani della zona.

Con il contributo di Otb Foundation verranno ora potenziati i laboratori di formazione e produzione presenti nel centro - programmatore pc, falegnameria, sartoria e agro pastorizia - ampliando il programma di reinserimento sociale ed economico dei beneficiari. Il centro potrà così sostenere altri 200 giovani l'anno, aumentando del 50% i beneficiari del programma che diventeranno in tutto 650, tra ragazzi e ragazze. Per Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation "abbiamo abbracciato questo progetto anche perché viene data una grande importanza alla questione di genere, che da sempre costituisce una priorità: il 50% dei beneficiari sono ragazze ed è inoltre stato deciso che la responsabile del programma di agro pastorizia sarà una donna esperta in agroecologia. Le selezioni sono già iniziate". (ANSA). .