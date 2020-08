Oro, tocca nuovo record storico oltre 2.030 dollari l'oncia

Roma, 5 ago. (askanews) - Nuovo record storico per le quotazioni dell'oro. Il prezzo spot ha toccato un massimo di 2.030,72 dollari l'oncia per poi ritracciare a 2.027,20 dollari.A sostenere gli acquisti del metallo giallo il calo del dollaro e dei rendimenti dei titoli di Stato ma soprattutto le incertezze legate agli sviluppi dell'epidemia di coronavirus in Usa e al mancato accordo sul nuovo piano di stimoli.Sullo sfondo anche le rinnovate tensioni tra Usa e Cina dopo la decisione di Washington di inviare una delegazione a Taiwan.Prima della pandemia di Covid, all'inizio del 2020, l'oro era quotato poco sopra i 1.500 dollari l'oncia.