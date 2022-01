Orlando, sul lavoro povero non si può stare fermi

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sul lavoro povero "non si può rimanere senza fare niente". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla presentazione del Rapporto sulla povertà lavorativa spiegando che "rimanere fermi vuol dire accettare l'idea del lavoro povero". "Non si può dire che non si fa nulla sulla rappresentanza - ha detto - e che non si fa nulla sul salario minimo. Non c'è ancora il dato sul 2020 ma credo che ci sarà un accentuazione del fenomeno. Sicuramente con la pandemia la situazione non è migliorata". (ANSA).