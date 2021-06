Orlando, non credo condizioni per stop licenziamenti generale

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sul blocco dei licenziamenti "non so e non credo ci saranno le condizioni di una proroga generalizzata. Ma tutto ciò che può aiutare a integrare e implementare gli strumenti già individuati, credo sia positivo. Sicuramente ci sarà un impatto negativo della fine del blocco, non sarà tutto rose e fiori e quanti più strumenti avremo per consentire alle imprese e ai lavoratori di gestire questo passaggio tanto meglio sarà". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di Rai1, rispondendo ad una domanda sulla richiesta di proroga oltre il 30 giugno sostenuta dai sindacati, che scenderanno in piazza sabato 26 giugno. (ANSA).