Orlando,dialogo su green pass lavoro,decisione ora non c'è

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Una decisione" sul green pass sul lavoro "ancora non c'è, non so dire come sarà colmato questo vuoto, è noto che dentro la maggioranza ci sono posizioni molto diverse". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando al question time alla Camera sottolineando che "credo sia ragionevole la discussione su come utilizzarlo nel mondo del lavoro" e che per arrivare a una soluzione "ci muoveremo nella stessa direzione" utilizzata per i protocolli Covid per la sicurezza sul lavoro, e cioè "costruire regole che nascono da un dialogo sociale", si seguirà "la strada del confronto con le parti sociali". Il governo è al lavoro per un pacchetto di misure urgenti per le aziende che hanno potenzialità adeguate per restare sul mercato", dice Orlando rispondendo a un'interrogazione su Logista. Secondo Orlando infatti "la chiusura di attività industriali rischia di vanificare gli effetti della ripresa economica" (ANSA).