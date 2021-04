Orlando: decreto su Anpal, alcune funzioni tornano al ministero

Roma, 28 apr. (askanews) - Alcune funzioni dell'Anpal torneranno al ministero del lavoro con un decreto del governo. Lo ha affermato il ministro Andrea Orlando, sottolineando che per l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro "in vista del prossimo decreto ho previsto una soluzione e mi auguro che venga accolta dal consiglio dei ministri: riportare alcune funzioni al ministero in modo da avere un soggetto più agile nel rapporto con le Regioni"."L'Anpal - ha aggiunto il ministro intervenendo su Sky-Tg24 - è un progetto nato in un altro quadro istituzionale e non ha funzionato come ci si aspettava. Ci si è concentrati molto sull'organigramma, ma è fondamentale ripensare la funzione dell'Agenzia e il suo ruolo: interverremo molto presto".