Orlando: cambiare marcia su lotta a lavoro nero, ora grande piano

Roma, 28 apr. (askanews) - "Sulla questione della lotta al lavoro nero penso che noi dobbiamo cambiare marcia. Da qui a pochi giorni lavorerò per un'interlocuzione con l'Ispettorato nazionale del lavoro: si tratta di costruire un grande piano". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione del Festival del Lavoro 2021."C'è - ha ricordato - una richiesta molto forte dell'Unione che va in questa direzione. Credo che sia una richiesta che vada assolutamente accolta perchè, oggettivamente, uno dei problemi del nostro Paese è quello di costruire dei percorsi attraverso i quali favorire l'emersione e reprimere le forme di sfruttamento e caporalato".Mlp