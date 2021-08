Orlando, l'attenzione ai rischi lavoro è la nostra priorità

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "L'attenzione ai rischi sul lavoro resti sempre alta e sia la priorità e il centro della nostra azione." E' l'auspicio su facebook del ministro del Lavoro Andrea Orlando in occasione dell'insediamento oggi di Bruno Giordano a capo dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. All'evento hanno partecipato in collegamento oltre mille tra ispettori del lavoro e personale del Comando Tutela del Lavoro dei Carabinieri presenti sul territorio e che, "anche in questi giorni che per molte famiglie italiane saranno di vacanza, sono sempre al lavoro per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, per garantire prevenzione e controllo". I principali strumenti individuati da Bruno Giordano sono "una nuova intelligence", "una strategia chirurgica nell'individuare le imprese da controllare", "più ispezioni e mirate" per una "guerra infinita" contro lavoro nero e infortuni. (ANSA).