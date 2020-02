Ore delicate per il futuro di Air Italy: tra i soci spunta l’ipotesi liquidazione

Ore decisive per Air Italy. Per il futuro della compagnia, in profondo rosso, quella di martedì si preannuncia come una giornata cruciale. Secondo quanto s'apprende da fonti vicine al dossier, è convocata una riunione del board e l'assemblea dei soci in prima convocazione. Sul tavolo, il nodo della ricapitalizzazione: se l'azionista di maggioranza Akfed decidesse di non procedere a un'iniezione di risorse si aprirebbero le porte della liquidazione.

Aga Khan

E, sottolineano le stesse fonti, questa rischia di essere, al momento, un'ipotesi concreta. L'azionista di minoranza della compagnia è Qatar Airways che detiene il 49% del capitale (oltre quella percentuale la compagnia perderebbe la licenza Ue). Come riporta il Corriere dopo un 2018 con una perdita di 160 milioni e un 2019 ancora peggiore ha preso piede l’ipotesi che la Società possa essere liquidata. La decisione spetterebbe all’Aga Khan, che detiene il 51% della Compagnia aerea, e che sarebbe deciso a non reinvestire nella società.

Il caso Olbia

Una situazione che arriva a 2 anni da quel progetto di rilancio che prometteva 50 aerei e 10 milioni di passeggeri nel 2022. Un progetto mai realizzato con la base di Olbia a rischio tra la carenza di aerei, la dismissione dell’attività di manutenzione, la ventilata chiusura del call center e il futuro della continuità territoriale sarda. Air Italy, compagnia nata dalle “ceneri” di Meridiana, stando alle dichiarazioni dei sindacati, sono a rischio oltre 1.200 posti di lavoro tra Sardegna e Lombardia.

I sindacati

Per attirare l’attenzione sul caso, i rappresentanti delle quattro maggiori sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) hanno chiesto l’intervento immediato delle istituzioni interessate. Nella missiva indirizzata al Governatore della Sardegna Christian Solinas e al suo omologo lombardo Attilio Fontana, oltre che ai ministri Nunzia Catalfo (Lavoro), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Paola De Micheli (Trasporti), viene richiesta l’attivazione di un tavolo di confronto per valutare le possibili soluzioni alla crisi.

Malpensa

Le difficoltà di Air Italy – ha spiegato Repubblica - potrebbero pesare anche su Malpensa, che nei piani della compagnia era destinata a diventare il nuovo hub del gruppo. Qualche problema potrebbe averlo anche la Sardegna legata storicamente alle attività aeree dell'Aga Khan che è anche socio dello scalo di Olbia. Partecipazione che però non dovrebbe essere toccata dai guai dell'aerolinea.