Oracle acquisirà Cerner, leader referti online, per 30 miliardi usd

New York, 20 dic. (askanews) - Oracle dovrebbe pagare più di 30 miliardi di dollari per la società di cartelle cliniche elettroniche Cerner, secondo il Wall Street Journal che ha raggiunto persone che hanno familiarità con l'acquisizione.L'accordo in contanti dovrebbe essere annunciato lunedì e valuterà Cerner a circa 95 dollari per azione.Se l'accordo venisse raggiunto, sarebbe il più grande effettuato da Oracle, che ha un valore di mercato di circa 260 miliardi di dollari. Oracle, una veterana della Silicon Valley, lo scorso anno ha trasferito la propria sede ad Austin, in Texas, è uno dei maggiori fornitori di software per aziende e organizzazioni.Cerner, con sede a Kansas City, progetta software che ospedali e medici utilizzano per archiviare e analizzare le cartelle cliniche e altri dati sanitari.