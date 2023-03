Operai su ciminiera: sindacati, tavolo domani sia risolutivo

(ANSA) - PORTOSCUSO, 02 MAR - "La riunione di domani deve trovare la giusta soluzione sull'energia per permettere ai lavoratori di scendere dalla ciminiera". Lo dicono, in una nota i segretari territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi che domani alle 10, parteciperanno in videoconferenza alla riunione convocata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza della Portovesme srl del Sulcis, in crisi per gli alti costi dell'energia. "I lavoratori, nonostante freddo, vento e pioggia, hanno trascorso la seconda notte nella ciminiera e con forza e determinazione stanno affrontando la terza giornata di protesta che continuerà anche domani. E proprio per questo motivo seguiranno dalla ciminiera la riunione di domani - annunciano i tre - Un incontro che auspichiamo non sia solamente interlocutorio ma risolutivo". "Chiediamo al governo, data la gravità della situazione e la forte preoccupazione di intervenire e utilizzare tutti gli strumenti per arrivare a una soluzione accettabile che assicuri alle attività produttive della Sardegna, vere eccellenze delle produzioni italiane, pari opportunità - spiegano le sigle - Per sostenere la lotta dura ma determinata dei lavoratori chiediamo un'assunzione di responsabilità anche ai sindaci e rappresentanti delle istituzioni, oltre che agli imprenditori affinché domani siano presenti al sit-in che si svolgerà, per la durata dell'incontro ministeriale, davanti all'ingresso dello stabilimento della Portovesme. Il cuore pulsante è lo stabilimento, per questo motivo le organizzazioni sindacali seguiranno la riunione dalla fabbrica vicino ai lavoratori in lotta". (ANSA).